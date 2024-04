Stand: 16.04.2024 15:24 Uhr Zigarettenschmuggel fliegt bei Polizeikontrolle auf

Bei einer Polizeikontrolle auf der A23 ist ein Zigarettenschmuggel aufgeflogen. Bereits in der vergangenen Woche konnte der Zoll die geschmuggelte Tabakware sicherstellen. Demnach hielten die Beamten einen polnischen LKW auf dem Rastplatz Nord-Ostsee-Kanal an. Dabei entdeckten sie 3.500 selbstgestopfte Zigaretten und 750 Gramm Tabak in der Fahrerkabine. Der LKW-Fahrer gab an, den Tabak und die Zigaretten in Polen gekauft zu haben und belegte dies mit polnischen Quittungen. Der durch den Schmuggel entstandene Steuerschaden beträgt knapp 730 Euro. Laut dem Hauptzollamt Itzehoe (Kreis Steinburg) ist die gefundene Menge eher selten für die Region.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2024 | 16:30 Uhr