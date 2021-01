Zeugnisvergabe in SH auf vielen verschiedenen Wegen Stand: 29.01.2021 08:20 Uhr Nicht nur das erste Schulhalbjahr war ungewöhnlich, auch die Zeugnisvergabe gestaltet sich anders als sonst. Jede Schule in Schleswig-Holstein entwickelt ihr eigenes System.

Das Bildungsministerium hat vier Möglichkeiten vorgegeben: Das Zeugnis kann verschlüsselt per E-Mail verschickt werden oder als Kopie per Post. Außerdem kann es im Original persönlich abgeholt werden. Die vierte Variante: Eltern und Schüler lassen sich die Noten telefonisch übermitteln. An vielen Schulen im Land läuft die Zeugnisvergabe schon seit Mitte der Woche.

Manche Schulen kombinieren alle Möglichkeiten

Die Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule in Eutin (Kreis Ostholstein) und das Gymnasium Johanneum zu Lübeck gehören zu den Schulen, die alle vier Möglichkeiten der Zeugnisvergabe umsetzen. Am Johanneum wollen die Klassenlehrer außerdem Laufwege auf dem Schulhof kennzeichnen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Persönlich abholen zu einer bestimmten Zeit

Die Grundschule in der Oberstadt in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sowie die Grundschule an der Bake in Mönkeberg (Kreis Plön) bieten nur die persönliche Abholung an. In Mönkeberg beispielsweise werden die einzelnen Klassen noch einmal unterteilt, damit nicht zu viele Kinder gleichzeitig kommen, um ihr Halbjahreszeugnis abzuholen. Das handhaben auch viele andere Schulen so: zum Beispiel die Schule Nord in Schleswig, die Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld in Neumünster oder die Ferdinand-Tönnies-Schule in Husum.

Warten auf den Briefträger: Zeugnis per Post

Das Hans Geiger Gymnasium in Kiel dagegen verschickt Kopien der Zeugnisse ausschließlich per Post. Auch das Heinrich-Heine-Gymnasium nimmt von dieser Möglichkeit Gebrauch. Bleibt abzuwarten, ob dann auch wirklich alle Schülerinnen und Schüler ihre Noten am selben Tag erhalten.

Telefonische Hilfe bei schlechten Noten

An den Tagen um die Zeugnisausgabe bieten die Schulbehörden telefonisch Rat und Hilfe. Der bundesweite Verein "Nummer gegen Kummer" hilft Schülern ganzjährig in kritischen Situationen. Dort können Schüler mit den Beratern auch das spätere Gespräch mit den Eltern üben.

Nummer gegen Kummer, ganzjährig Kinder- und Jugendtelefon: Montag bis Sonnabend, 14 - 20 Uhr: 11 61 11 (kostenlos vom Handy und Festnetz)

Elterntelefon: Montag bis Freitag, 9 - 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 17 - 19 Uhr: (0800) 111 05 50 (kostenlos)

