Zeugin Brokstedt-Prozess: "Er hat sich zum Messer gebeugt und mich angegrinst" Stand: 17.07.2023 12:37 Uhr Am zweiten Prozesstag im Brokstedt-Prozess hat die erste Zeugin mit ihrer Aussage begonnen. Gefasst berichtete sie von ihrer Zugfahrt - wie sie nah bei Ibrahim A. stand und er sie mit dem Messer in der Hand angrinste.

Als die erste Zeugin im Brokstedt-Prozess den Gerichtssaal des Landgerichts Itzehoe im China Logistic Center betritt, sitzt der Angeklagte Ibrahim A. aufmerksam, fast selbstbewusst auf seinem Stuhl und blickt der 22-Jährigen interessiert entgegen. Da, wo sie sitzt, ist sie keine zwei Meter von ihm entfernt. Sie können sich direkt anschauen.

Zeugin war auf dem Weg zu ihrer Mutter

Sie wird gleich Schritt für Schritt und sachlich berichten, wie sie ihm am 25.01.2023 im Regionalexpress 70 von Kiel nach Hamburg begegnet ist - auf der Zugfahrt, um die es hier in 39 Prozesstagen gehen soll. Auf dieser Fahrt - so wirft es die Staatsanwaltschaft Ibrahim A. vor - soll er zwei Menschen mit einem Messer getötet und vier weitere zum Teil schwer verletzt haben. Zweifacher Mord und vierfacher Mordversuch, so lautet die Anklage.

Die erste Zeugin, eine Studentin aus Kiel, berichtet, wie sie an diesem Tag mit dem Zug nach Brokstedt zu ihrer Mutter unterwegs war, bei Neumünster den Sitzplatz wechselte, nachdem sie die Toilette aufsuchte, und sich in unmittelbarer Nähe des Angeklagten niederließ.

Ibrahim A. versperrte ihr den Weg zur Tür

Er sei ihr aufgefallen, als er angefangen habe seine Jacke auszuziehen, aufstand und "so eine Art Dehnübungen machte" - Ausfallschritte und Streckübungen mit den Armen. "Ich habe gedacht: Er ist lange gefahren, er sah auch blass und unruhig aus." So erklärte sie sich sein Verhalten.

Als sie sich kurz vor Brokstedt für den Ausstieg bereit machte, versperrte er ihr den Weg: "Ich hätte mich an ihm vorbeidrängen müssen. Ich hatte keine Lust, mit ihm zu kommunizieren, weil ich mich geärgert habe, dass er nicht einfach einen Schritt zur Seite gegangen ist." Deswegen habe sie sich entschieden, in die andere Richtung zum Ausgang zu gehen. Sie berichtet, einen Moment direkt vor ihm gestanden zu haben: "Er hat beobachtet, was ich mache, aber keine Anstalten gemacht, seine Position zu ändern."

Zeugin: Mit dem Messer in der Hand angegrinst

Beim Weggehen habe sie sich noch einmal umgedreht - und dabei das Messer gesehen, ein Küchenmesser sagt sie. Sie sei etwa drei Meter von ihm entfernt gewesen: Er habe das Messer schon zu einem Teil aus einer Sporttasche herausgezogen, so dass sie es erkennen konnte. "Er hatte sich zum Messer runtergebeugt, stand ruhig da, hat sich nicht bewegt. Als er mich angeschaut hat, da hat er mich angegrinst." Das Grinsen habe sie in dem Moment so interpretiert, dass es sich gegen sie richten könnte: "Weil ich so nah an ihm dran war, dass er vielleicht sauer war und mich einschüchtern wollte, dass er da jetzt das Messer hat." Das Grinsen sei für sie bedrohlich gewesen. Sie wollte Hilfe rufen, hörte dann, wie ein Mann schrie: "Achtung, der Mann hat ein Messer!"

Sie beschreibt weiter, wie A. in Richtung Tür auf die wartenden Fahrgäste zuging, mit dem Messer in der Hand ein Mädchen an der Schulter packte, umdrehte und begann, auf sie einzustechen. Als ein junger Mann dazwischen gegangen sei, stach er auch auf ihn ein. "Ich habe dann gesehen, dass Panik ausgebrochen war und Menschen sich in meine Richtung bewegen und dann bin ich auch gelaufen."

Während sie Details der Tat aus ihrer Sicht berichtet und dabei gefasst und strukturiert auf die Fragen von Richter Johann Lohmann antwortet, sitzt Ibrahim A. ruhig da, mit akkurater Frisur und Rasur, im grünen Trainingsanzug. Hinter ihm sitzen zwei Wachen, nah bei ihm, in ständiger Aufmerksamkeit. A. schaut mal mit eingerastetem Blick, mal das Kinn auf die Brust gelegt vor sich hin, mal wach und interessiert zur Zeugin. Dass das Gesagte etwas mit ihm zu tun haben könnte, dieser Eindruck drängt sich nicht auf.

Fahrgäste hielten Ibrahim A. auf

Die Zeugin berichtet weiter, wie der mutmaßliche Täter in dem Moment anfing, auf sein erstes Opfer einzustechen, als gerade die Durchsage für den Halt in Brokstedt kam, wie die Fahrgäste in Panik den Zug verließen und ihr eine Frau mit blutender Kopfwunde begegnete. Sie beschreibt, wie ein weiterer Verletzter und Ibrahim A. gleichzeitig in der Zugtür standen, das Messer auf dem Boden hinter A. Ein Fahrgast habe es in einen Mülleimer geworfen.

Die Zeugin versuchte dann laut ihrer Aussage dem Verletzten zu helfen. Ein anderer Fahrgast habe A. ins Gesicht geschlagen, um ihn festzusetzen. Bis Polizei und Rettungskräfte ankamen, sei es für einen Moment ruhig gewesen, so die Zeugin: "Das passte nicht so ganz zu dem, was vorher passiert ist."

Beim Zuhören wird klar, dass die Zeugen diese Ereignisse nicht zum ersten Mal berichtet. Sie ist gefasst, bis auf einen Moment: Als sie über die Tage danach und die Gedanken an die Familien der Opfer spricht, bricht ihr einmal die Stimme ab, sie klingt sehr betroffen. Ibrahim A. sagte bis zum Mittag nur einen Satz. Als der Richter ihn darauf hinweist, nach jeder Beweisaufnahme eine Stellungnahme abgeben zu können, sagt A.: "Vielleicht das nächste Mal." Am Mittag soll ein weiterer Zeuge gehört werden.

