Stand: 26.02.2025 08:20 Uhr Zeugensuche nach Messerangriff auf 49-Jährigen in Lübeck

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Messerangriff in Lübeck-Moisling. Bei einem Streit zwischen mehreren Personen war am frühen Dienstagmorgen ein 49-Jähriger mit einem Messerstich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der oder die Angreifer flüchteten vom Tatort. Der Ablauf und die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck