Stand: 24.02.2025 15:10 Uhr Zeugensuche nach Einbruch in Hohenaspe

Die Polizei sucht im Zusammenhang nach einem Einbruch am helllichten Tag in Hohenaspe (Kreis Steinburg) nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein unbekannter Täter am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Sandweg eine Scheibe eingeschlagen und war dort eingestiegen. Er durchsuchte die Räume und nahm Schmuck mit und flüchtete. Wer am Freitag gegen 17 Uhr im Sandweg in Hohenaspae etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich mit der Polizei in Itzehoe in Verbindung setzen.

