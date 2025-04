Stand: 14.04.2025 14:27 Uhr Zeugensuche nach Einbruch bei Wasserschutzpolizei und Hafenamt

In der Zeit vom frühen Freitagabend bis Sonnabendmorgen sind Unbekannte in das gemeinsam von der Wasserschutzpolizei und dem Hafenamt genutzte Gebäude in Husum (Kreis Nordfriesland) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden unter anderem Laptops und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei Husum sucht jetzt nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland