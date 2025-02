Stand: 27.02.2025 16:57 Uhr Zeugensuche: Zerkratzte Autos in Burg und Marne

Derzeit sucht die Polizei im Kreis Dithmarschen in gleich zwei Fällen von Lack-Beschädigungen an Autos nach Zeugen. So soll bereits am Sonnabend zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr ein Unbekannter an der Schwimmhalle in Marne auf einem blauen Audi-Kombi einen Kratzer über eine Länge von circa 2,2 Metern hinterlassen haben. In Burg wiederum zerkratzte laut Polizei ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Privatgrundstück in der Straße Norderende die Motorhaube eines schwarzen BMW. Sowohl die Polizei Marne als auch die Polizei Burg bittet um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen