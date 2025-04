Stand: 17.04.2025 18:35 Uhr Zeugen gesucht: Nistplatz von Seeadlern auf Sylt zerstört

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) haben Unbekannte einen Nistplatz von Seeadlern zerstört. Wie die Polizei erst am Donnerstag (17.4.) mitteilte, wurde zwischen dem 22. und 23. März ein Baum samt Nest abgesägt. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, werden Zeugen gesucht, die von der Fäll-Aktion in Archsum etwas mitbekommen haben. Seeadler sind streng geschützte Vögel. Sie waren, wie viele andere Adler-Arten, im vergangenen Jahrhundert lange vom Aussterben bedroht.

Heute leben die riesigen Greifvögel hauptsächlich in den nördlichen Bundesländern. Sie brüten in der Nähe von Küsten oder an Seen. Der Horst eines Seeadlers kann einen Durchmesser von bis zu zwei Metern erreichen

