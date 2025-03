Stand: 24.03.2025 12:27 Uhr Zeugen gesucht: Mehrere Einbruchversuche in Sandesneben

Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren versuchten Einbrüchen in Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg). Unbekannte wollten am Donnerstagabend (20.3.) im Eschenweg in eine Terrassentür einbrechen, heißt es von den Beamten. Einer der mutmaßlichen Täter entdeckte daraufhin die Kameraanlage und die Personen flüchteten. Wenig später manipulierten Unbekannte einen Bewegungsmelder an einem Schuppen im nahegelegenen Kastanienweg. Der Grundstückseigentümer bemerkte die eingeschaltete Außenbeleuchtung und ging nach draußen. Auch hier ergriffen die Unbekannten die Flucht. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Ratzeburg melden.

