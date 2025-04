Stand: 14.04.2025 15:10 Uhr Zeugen gesucht: Maskierte Täter überfallen Mann im Norderstedter Heidbergpark

Im Norderstedter Heidbergpark (Kreis Segeberg) ist ein Mann von unbekannten Tätern ausgeraubt und verletzt worden. Sechs bis sieben mutmaßlich junge Männer sollen laut Polizei an dem Überfall am Samstagabend (12.4.) beteiligt gewesen sein. Sie bedrohten den 39-Jährigen demnach und forderten ihn auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Nachdem die Täter einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag bekommen hatten, schlugen mehrere von ihnen auf den Mann ein und nahmen ihm sein Smartphone ab. Anschließend flüchteten sie in Richtung Norden aus dem Park.

Der 39-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu den schwarz gekleideten und maskierten Tätern machen könnten. Außerdem bitten die Ermittler auch zwei Ersthelfer, die dem Verletzten geholfen hatten, sich unter (040) 52 80 60 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg