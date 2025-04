Stand: 02.04.2025 06:35 Uhr Zeugen gesucht: Kind in Geesthacht angefahren

Nach einer Fahrerflucht in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sucht die Polizei nun Zeugen. Bereits am Samstagabend sei ein Junge von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert worden, so die Polizei. Demnach war der Zehnjährige gerade dabei, die Straße "Am Schleusenkanal" zu überqueren. Bei dem Unfall wurde das Kind leicht verletzt. "Der Mercedesfahrer allerdings hat sich nicht um dieses Kind gekümmert und einfach seine Fahrt fortgesetzt", berichtet Polizeisprecherin Sandra Kilian. Der Wagen wird als kleiner SUV in der Farbe Gold-Metallic beschrieben. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

