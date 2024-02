Stand: 29.02.2024 17:08 Uhr Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus in Schönberg

In Schönberg im Kreis Herzogtum Lauenburg sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das Ganze passierte laut Polizei am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr. Die Täter brachen ein Fenster auf und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Wie viel, ist aktuell noch unklar. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

