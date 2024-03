Stand: 06.03.2024 20:27 Uhr Zentralklinikum in Pinnberg: Regio Kliniken kaufen Grundstück

Nun ist es offiziel: Am Ossenpadd in Pinneberg wird das neue Zentralklinikum der Regio Kliniken entstehen. Die Kliniken dürfen das Grundstück kaufen. Das hat der Hauptausschuss des Kreistags am Mittwoch entschieden. Zuvor hatte der Konzern zehn Monate lang verhandelt. Zu dem Grundstückspreis machten die Regio Kliniken keine Angaben. Die Geschäftsführerin, Regina Hein, sprach von einem "Meilenstein" auf dem Weg zum Zentralkrankenhaus. Die Bauarbeiten sollen 2028 beginnen. Fünf Jahre später könnten die ersten Patienten in der neuen Klinik behandelt werden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2024 | 20:00 Uhr