Das Rätsel um den abgestürzten Bomber von Oststeinbek Stand: 03.04.2022 10:00 Uhr 78 Jahre lang war er ein Rätsel: der Absturz eines Bombers Ende des Zweiten Weltkriegs in Oststeinbek. Stadtarchivar Karlheinz Schmidt konnte die Hintergründe nun rekonstruieren.

von Corinna Below

Für den langjährigen ehrenamtlichen Stadtarchivar und Hobby-Historiker Karlheinz Schmidt ist es eine Art Lebens-Thema. Über Jahrzehnte hörte er im Ort Erzählungen aus der Kriegszeit: von einem Bomberabsturz in Oststeinbek, mit vielen Toten. Aber niemand wusste etwas Genaues. Die Zeitzeug*innen, die Karlheinz Schmidt in den vergangenen Jahren befragt hatte, waren damals Kinder oder Jugendliche. "Und wie das so ist mit der Erinnerung", sagt Schmidt, "die ist lückenhaft. Die Aussagen stimmten nicht ganz überein." Schmidt ist gelernter Jurist und weiß: "Zeugen sind das schlechteste Beweismittel." Zumindest ließ sich aus den Erzählungen noch kein Aufsatz für die Ortschronik schreiben.

Rekonstruktion durch Zeitzeugen

Erst die Zusammenarbeit mit dem Hobby-Historiker und Flugzeugexperten Julián Péter machte es Schmidt möglich, den Vorfall bis ins Detail rekonstruieren zu können. Als Ausgang für seine Recherche nutzte Péter aus den Zeitzeug*innen-Berichten die Tages- und Jahreszeit, die Anzahl der gezählten Toten, sowie den Namen eines Crew-Mitgliedes, den ein Zeitzeuge an der Uniform eines Toten hatte lesen können. Außerdem wusste er von Karlheinz Schmidt: Es musste ein großes Flugzeug gewesen sein. Von 15 Mann war die Rede, die sich damals an Bord befunden haben sollen.

Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Über Wochen durchforstete er Datenbanken im Internet, gab hunderte Flugzeugnummern in Suchlisten ein. Es sei wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen gewesen, sagt Péter. Nach Wochen dann ein Treffer. "Sowas ist selten", sagt er, "da hat die Vergangenheit dem Heute die Hand geschüttelt". Aber es reichte noch nicht. Die Geschichte war noch nicht rund. Er tauschte sich bei Facebook in Flugzeugforen mit anderen Interessierten aus. Forscher aus den USA lieferten Dokumente. Am Ende können Schmidt und Péter nahezu alles rekonstruieren und haben sogar Kontakt zu dem Ur-Neffen des Co-Piloten. Einer der drei Flieger, die damals überlebt haben. Der Rest der Besatzung war umgekommen. Schmidt und Péter wissen mittlerweile sogar, wo die Soldaten begraben sind.

Dramatischer Absturz in der Feldmark

Es war ein amerikanischer B-24-"Liberator"-Bomber. Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am 30. Oktober 1944 an Bord der beschädigten viermotorigen Maschine über Oststeinbek abgespielt haben. Bis zuletzt muss der Pilot versucht haben, das riesige Flugzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Aber der Bomber zerschellte schließlich in der Feldmark. Nur drei Besatzungsmitglieder überlebten, weil sie rechtzeitig abspringen konnten. Sie kamen in Kriegsgefangenschaft.

Die Wrackteile verteilten sich durch den Aufprall der Maschine in der Feldmark. Eine Bomben-Zielvorrichtung landete damals im Mühlteich auf Gut Domhorst, etwa 700 Meter von der Absturzstelle entfernt. In den 1980er- und 90er-Jahren hatte der Gutsbesitzer den Teich ausbuddeln lassen und dabei die Zielvorrichtung gefunden. Karlheinz Schmidt und Julián Péter dürfen sie für ihre geplante Ausstellung in der Oststeinbeker Kirche ausleihen. Für sie ein wichtiges Beweisstück. Und auch ein Mahnmal gegen den Krieg.

