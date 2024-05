Stand: 13.05.2024 09:31 Uhr Zehntausende bei Kappelner Heringstagen

Rund 55.000 Menschen haben in diesem Jahr die Heringstage in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) besucht. Wie der Veranstalter mitteilte, war der Himmelfahrtstag der besucherreichste Tag. Als Überraschungsakt stand Rapper Marteria am Samstagabend mit seinem Song "Lila Wolken" auf der Open-Air-Bühne. Eigentlich war er nur als Besucher beim Stadtfest und entschied sich, spontan aufzutreten.

Viele Besucher zeigten sich bei einer Umfrage von NDR Schleswig-Holstein begeistert. Gelobt wurde unter anderem, dass die plattdeutschen Beiträge mittlerweile auf der offenen Bühne stattfinden - und nicht im geschlossenen Gebäude wie im vergangenen Jahr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2024 | 08:30 Uhr