Stand: 16.09.2024 09:24 Uhr Zehntausende Besucher bei Norden Festival in Schleswig

Das Norden Festival in Schleswig ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Insgesamt 40.000 Menschen haben das Kulturfestival an der Schlei besucht. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Alle Aktionen seien bei den Besucherinnen und Besucher sehr gut angekommen. Auch das musikalische Programm mit Bands wie Jupiter Jones hat viele Menschen nach Schleswig gezogen.

Musik, Literatur und Kunst

Besonders gut sind in diesem Jahr auch die "Norden Lights" angekommen. An jedem Veranstaltungstag ist das Gelände speziell beleuchtet gewesen. Das Kulturfestival soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. 2023 ist das Norden Festival mit dem Helga Festival Award als nachhaltigstes Festival Deutschlands ausgezeichnet worden. Die Veranstalter bieten zum Beispiel Mehrweg-Geschirr an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg