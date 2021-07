Stand: 20.07.2021 13:53 Uhr Zehn Feuerwehren löschen Scheunenbrand in Ellingstedt

Zehn Feuerwehren kämpfen in Ellingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) mit 100 Einsatzkräften darum, den Brand in einer Scheune zu löschen. Das teilte die Rettungsleitstelle mit. In der 30 mal 30 Meter großen Halle war Stroh eingelagert. Weil es Probleme mit der Wasserversorgung gibt, ist außerdem ein Tanklaster mit angerückt. Menschen sind laut Leitstelle nicht in Gefahr. Warum die Halle in Brand geriet, ist bisher unklar.

VIDEO: Großbrand zerstört Lagerhalle in Ellingstedt (1 Min)

