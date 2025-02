Stand: 10.02.2025 13:29 Uhr Zahlreiche Namens- und Geschlechtsänderungen in SH

Seit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes im November vergangenen Jahres haben in Schleswig-Holstein bereits mehr als 200 Menschen die Regelung in Anspruch genommen. Das hat eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergeben. Das Gesetz ermöglicht per Erklärung den Geschlechtseintrag und Vornamen zu ändern. Demnach haben das in Kiel bis Ende Dezember 73 Menschen getan. Mehr als 230 weitere Anmeldungen auf eine Änderung liegen vor. In der Lübeck haben bisher 83 Menschen die Möglichkeit genutzt, in Flensburg waren es 56, in Neumünster 19. In den drei Städten gibt es insgesamt noch 235 Anmeldungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Neumünster Flensburg Kiel