Zahlreiche Glätteunfälle in Schleswig-Holstein Stand: 07.02.2022 09:01 Uhr Nasse Straßen und Minusgrade in der Nacht sorgten im Berufsverkehr für Probleme. Es gab zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen, unter anderem wegen zwei querstehenden LKW.

„Die LKW kommen wegen der glatten Straßen nicht mehr die Berge hoch“, so ein Polizeisprecher heute Morgen. Im Kreis Segeberg gab es zwei Vollsperrungen. Die Bundesstraße 206 war zwischen Rothenhahn und Wittenborn zeitweise komplett gesperrt. Ein Sattelzug ist hier in den Graben gerutscht und musste geborgen werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Auf der B205 bei Rickling gab es einen weiteren Unfall mit einem vollbesetzten Transporter. Hier wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Weiterhin Gefahr von Glatteis

In Thumby ist heute früh ein Auto in den Graben gerutscht. In Dänischenhagen hat sich ein PKW überschlagen. Bei Hartenholm kam der Fahrer eines Smart von der Straße ab und kollidierte neben der Fahrbahn mit Bäumen.

Nach wie vor ist es glatt auf den Straßen, warnt die Polizei. Sowohl auf den Straßen, als auch auf den Radwegen sollen alle Verkehrsteilnehmer vorsichtig fahren. Schwierige Straßenverhältnisse gibt es nach Angaben der Leitstellen auch weiterhin auf den Bundesstraßen 199 und 200 im Norden des Landes.

