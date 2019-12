Stand: 10.12.2019 05:00 Uhr

Zahlen direkt am Supermarkt-Regal - per App

In einem Edeka-Markt in Pinneberg gibt es einen neuen Service, der einmalig ist in Deutschland. Eine kleine Elmshorner Startup-Firma (Kreis Pinneberg) hat ein System entwickelt, mit dem der Kunde direkt am Regal bezahlen kann. Dafür braucht man eine App - die Koala-App -, die sich jeder auf sein Smartphone herunterladen kann.

Vorteil: Kunde spart Zeit

Ein Jahr lang haben Christoph Schönfelder und sein Partner an der App gearbeitet. Der Strichcode am Produkt oder am Regal wird mit der Handykamera gescannt und gespeichert. Schnell mal was einkaufen, ist bei langen Kassenschlangen kaum möglich. Christoph Schönfelder erklärt seine App: "Der Vorteil für den Kunden ist, dass er Zeit spart - er bewegt sich mit seinem eigenen Handy durch den Markt. In der Kassenzone muss er nicht mehr anstehen, kann den Markt einfach verlassen und er kann seine Online-Zahlungsmittel verwenden." Die Abkürzung "KOALA" steht für "Kauf ohne Aufwand und langes Anstehen".

Erst ab 18 Jahren

Nutzen dürfen die App allerdings nur Personen, die über 18 Jahre alt sind. Das wird in der App abgefragt und auch kontrolliert. "Der erste Einkauf läuft immer über die Kasse", beschreibt Schönfelder. Dort überprüfen die Mitarbeiter, ob die Kunden auch wirklich volljährig sind. Das System setzt auf das Vertrauen zum Kunden. Zur Kontrolle werden aber Stichproben durchgeführt. Nach Bezahlung in der App gibt ein Barcode die Schranke frei.

Bundesweit einmalig - Testphase bis Weihnachten

Das Konzept ist bisher bundesweit einmalig. In der App gespeichert werden Vor- und Nachname, Geburtsdatum, sowie die Bankdaten. "Wir halten uns natürlich an die geltenden Datenschutzrichtlinien. Die Kundendaten sind anonymisiert und werden niemals eins zu eins ausgewertet", erklärt Schönfelder. Die Testphase läuft noch bis Weihnachten. Wenn sie erfolgreich ist, sollen Anfang kommenden Jahres weitere Supermärkte mit dem System ausgestattet werden.

