Stand: 10.04.2025 11:27 Uhr Zahl der Unfälle im Kreis Steinburg deutlich gestiegen

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist nach Angaben der Polizei im Kreis Steinburg um 1.155 auf knapp 3.400 im vergangenen Jahr gestiegen - das ist ein Plus von 6,5 Prozent. Damit liegt der Kreis Steinburg über dem Landesdurchschnitt. Acht Menschen kamen laut der Polizeistatistik ums Leben, darunter drei Motorradfahrer und zwei Radfahrer. Die Zahl der Schwerverletzten ging leicht zurück.

Senioren oft Unfallverursacher

Immer mehr junge Autofahrer im Alter von 18 bis 25 sind im Kreisgebiet laut Polizei in Unfälle verwickelt. Grund ist meist zu schnelles Fahren. Eine Vielzahl von Unfällen passiert auch, weil die Autofahrerinnen und Autofahrer möglicherweise durch Handys und andere Kommunikationsmittel abgelenkt seien, sagt die Polizei. Sind Senioren in Unfälle verwickelt, sind sie in den meisten Fällen auch die Verursacher: In 2024 bei 119 von 182 Fällen. Das liegt in der Regel daran, weil sie die Vorfahrt missachten oder nur noch eingeschränkt verkehrstüchtig sind.

Unfälle wegen Alkohol und Drogen montags nach dem Wochenende

Auffällig im Jahr 2024 war nach Polizeiangaben noch eine Entwicklung: Die meisten Unfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss passierten am Montag nach dem zurückliegenden Wochenende.

