Stand: 08.04.2025 17:21 Uhr Zahl der Unfälle im Kreis Dithmarschen gestiegen

Im Kreis Dithmarschen ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2024 um 90 Unfälle gestiegen. Von 3.575 in 2023 auf 3.666. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben, so die Bilanz der Polizei. Unfallschwerpunkt in der Stadt Heide war nach Angaben der Polizei der Wulf-Isebrand Platz - hier hatte es im vergangenen Jahr neunmal gekracht. Jüngere Autofahrer fahren zu schnell, die Älteren missachten die Vorfahrt - so passieren laut Statistik die meisten Unfälle.

Fahrradfahrern häufig Unfallverursacher

Bei Unfällen mit Fahrradfahrern sind in 70 Prozent der Fälle die Fahrradfahrer auch die Verursacher. Polizeisprecher Björn Loop: "Die Unfälle mit Fahrradfahrern ist zurückgegangen. Aber sie sind eben doch diejenigen, die aus verschiedensten Gründen die Unfallursache mit anderen Verkehrsteilnehmern setzen. Darunter fallen Vorfahrtsmissachtung und Benutzung der falschen Fahrbahnseite."

