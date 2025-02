Stand: 28.02.2025 15:06 Uhr Wrohm: Abgewiesener Schornsteinfeger löst Polizeieinsatz aus

Aus einem ganz normalen Termin zum Schornsteinfegen ist am Dienstag in Wrohm (Kreis Dithmarschen) ein größerer Polizeieinsatz geworden. Laut Polizei hatte der 43-jährige Hausbewohner die Schornsteinfegerinnen nicht ins Haus gelassen. Die alarmierten Beamten, die eigentlich nur die Überprüfung der Heizanlage und weitere Arbeiten möglich machen sollte, machte dabei einen Zufallsfund. Bei der näheren Untersuchung des Gebäudes fanden sie Hinweise auf mögliche Straftaten. Mit Hilfe eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wurde eine Vielzahl an Gegenständen sichergestellt, die möglicherweise auf verschiedene Straftaten hindeuten.

