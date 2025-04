Stand: 22.04.2025 16:51 Uhr Wolf nach Unfall auf B205 im Kreis Segeberg verendet

Bei einem Autounfall auf der B205 zwischen Willingrade und Rickling (beide Kreis Segeberg) ist am Montagnachmittag (21.4.) ein Wolf getötet worden. Das teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) mit. Die Experten vermuten, dass das weibliche Tier vor kurzem Jungtiere bekommen hatte, weil Milch aus den Zitzen ausgetreten war. Die Überlebenschancen der Wolfswelpen sei nun gering, erklärte Martin Schmidt vom LfU gegenüber NDR Schleswig-Holstein. "Da es in einem Wolfsrudel immer nur ein Muttertier gibt, gibt es nach unserem Ermessen keine Möglichkeit, dass eine Amme diese Jungtiere aufnehmen und säugen könnte. Da sieht es leider schlecht für die Jungtiere aus", so Schmidt. Die Jungtiere im Wald zu finden, sei fast unmöglich.

Analyse der Genetikproben dauert mehrere Wochen

Bei dem toten Wolf handelt es sich laut Schmidt vermutlich um die Fähe aus dem Rudel im Segeberger Forst. Das würden Aufnahmen von Wildkameras nahelegen. Sie hätte somit zum dritten Mal Nachwuchs bekommen. Ob seine Vermutung stimmt, werden laut Schmidt jedoch erst Analysen der Genetikproben zeigen. Diese könnten einige Wochen dauern. Wie groß das Rudel im Segeberger Forst aktuell ist, sei unklar. Vergangenes Jahr sollen es noch acht Tiere gewesen sein.

