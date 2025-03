Stand: 31.03.2025 08:15 Uhr Wohnwagen-Wiegeaktion der Polizei gut angenommen

Zum Start der Camping-Saison warnt die Polizei vor überladenen Fahrzeugen. Daher konnten Interessierte die Wohnwagen am Sonntag kostenfrei wiegen lassen. Beim Polizeirevier in Elmshorn (Kreis Pinneberg) nahmen rund 95 Wohnmobile und 36 Campinganhänger das Angebot an. Es waren laut Sprecherin der Autobahnpolizei allerdings deutlich weniger als im Vorjahr. Acht Fahrzeuge waren überladen. In Scharbeutz (Kreis Ostholstein) nahmen mehr als 90 Fahrzeuge teil. Keines davon war zu schwer. Eine weitere Wiege-Aktion gibt es am nächsten Sonntag (06.04.) beim Polizeiautobahn- und Bezirksrevier in Elmenhorst (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Archiv 5 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2025 | 06:00 Uhr