Stand: 01.04.2024 17:43 Uhr Wohnungsbrand in Flensburg-Nordstadt

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in Flensburg gerufen. Laut Rettungsleitstelle Nord brach das Feuer gegen kurz vor 15 Uhr in einer Wohnung im Habichthof aus. Die Ursache für den Brand im Stadtteil Nordstadt ist derzeit noch unklar. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist unbewohnbar.

Archiv 3 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2024 | 18:00 Uhr