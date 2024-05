Wohnungsbau in Südholstein schreitet voran

Im Gegensatz zum Wohnungsbau in ganz Deutschland geht der Wohnungsbau in Schleswig-Holstein nach Angaben des Statistikamtes Nord gut voran. Insgesamt sind im vergangenen Jahr etwa 12.800 Wohnungen im Land fertiggestellt worden. Das sind sechs Prozent mehr als ein Jahr vorher. Die meisten davon sind in den Kreisen Pinneberg und Segeberg entstanden. Die Aussicht auf die kommenden Jahre sieht dagegen weniger optimistisch aus: Bei den Baugenehmigungen gab es in Schleswig-Holstein einen Rückgang um fast 30 Prozent.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min