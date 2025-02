Wochenlang ohne Heizung: Mieter in Elmshorn warten auf Reparatur Stand: 28.02.2025 14:00 Uhr Mehr als 100 Mieter eines Wohnkomplexes in Elmshorn leben nach wie vor in Wohnungen ohne funktionierende Heizungsanlage. Die Stadt hatte dem Vermieter eine Frist gesetzt. Die ist nun abgelaufen. Der Vermieter verspricht, ab Montag die Anlage zu reparieren.

In dem Wohnkomplex in der Elmshorner Panjestraße (Kreis Pinneberg) sind die Heizungen nach wie vor defekt. Und das trotz der Frist, die die Stadt Elmshorn dem Vermieter, der Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH (ZBVV) gesetzt hatte. Bis zum 28. Februar sollte die ZBVV demnach die Bewohnbarkeit der Wohnungen wieder herstellen, also eine Temperatur von 18 Grad in den Wohnungen herstellen. Anfang Februar gab es mehrere Rohrbrüche in den Wohnblöcken. Daraufhin wurde die gesamte Heizungsanlage stillgelegt. Betroffen sind laut ZBVV etwa 100 Mieter.

"Man macht sich halt warme Gedanken"

Mieterin Antje Gürsoy berichtete noch vor zwei Wochen, dass sie noch nie so gefroren habe. Ins Bett ging sie nur mit Wärmflasche. Auf dem Sofa saß sie nur mit Decke und dicken Klamotten. Zwei Wochen später wirkt sie schon fast gelassen: Mit dem Heizlüfter, den sie bekommen habe, würde es schon gehen. "Und dann macht man sich nur noch ein paar warme Gedanken. Dann geht das." Schlimm sei das nur für die Kinder im Haus, betont Gürsoy. Und bei anderen Mietern seien wegen der Heizlüfter die Sicherungen rausgeflogen. Zuviel andere Geräte dürfe man nicht anhaben, es sei ja ein altes Haus, so die Rentnerin.

"Alle haben sich gekümmert, auch der Bürgermeister"

Antje Gürsoy ist sich sicher: hätte es die Berichterstattung, die Hilfe des Bürgermeisters und der Kirche nicht gegeben, es hätte sich nichts geändert. Aber es tut sich was. Auch der Bürgermeister von Elmshorn, Volker Hatje (parteilos) sagt, das Schreiben an die ZBVV hätte die richtige Wirkung erzielt. "Die ZBVV hat sich fristgerecht geäußert und nachgewiesen, dass sie sich bereits um die Behebung der Schäden kümmert. (...) Weitergehende Maßnahmen sind durch die Stadt nicht zu veranlassen."

Ab Montag zweiwöchige Reparaturen geplant

Die Heizungsanlage soll ab Montag (3. März) repariert werden, teilt die ZBVV mit. Voraussichtlich werden die Arbeiten zwei Wochen dauern. "Seit dem 24.02.2025 werden in einigen Wohnungen bereits die defekten Heizkörper getauscht, damit die Heizung im Nachgang funktioniert", so der Vermieter weiter. Elmshorns Bürgermeister Hatje bestätigt NDR Schleswig-Holstein, dass erste Heizkörper ausgetauscht wurden. Für die Zwischenzeit wurden laut ZBVV Heizlüfter an die Mieter verteilt.



"Kommen Sie doch im Herbst wieder"

Die 82-jährige Mieterin Antje Gürsoy wohnt seit 40 Jahren in der Panjestraße. Ein Umzug kommt für sie nicht in Frage. Dass sich jetzt was tut in dem Haus, und die Heizungsanlage repariert werden soll, damit ist sie ganz zufrieden. "Jetzt meckere ich auch nicht mehr. Den Rest werden wir sehen". Und witzelt rum, NDR SH solle doch im Herbst nochmal nachfragen. Dann würde es ja wieder richtig kalt werden. Und vielleicht wäre bis dahin auch alles repariert.

