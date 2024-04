Stand: 22.04.2024 15:57 Uhr Wohnheim am Kieler Blocksberg wird nicht geschlossen

Die sieben Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims am Blocksberg in Kiel haben am Montag erfahren, dass ihr Zuhause bestehen bleibt. Eigentlich sollte die Einrichtung Ende Mai geschlossen werden. Gemeinsam habe man festgestellt, dass die häufig eingesetzte Leiharbeit ein Kostentreiber ist, sagt der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken: "Wir haben einen Weg gefunden, diese Leiharbeit zurückzufahren und dafür zu sorgen, dass dann die Wohnstätte wieder wirtschaftlich läuft." Man habe die Kündigung zurücknehmen und eine Perspektive für die nächsten Jahre gestaltet können, so Stöcken weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 16:37 Uhr