Stand: 13.03.2025 06:43 Uhr Wohnführerschein für die erste eigene Wohnung in Ostholstein

Der Kreis Ostholstein startete das Projekt "Wohnführerschein" für junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle, die bald in ihre erste Wohnung ziehen möchten. In Eutin, Neustadt und Oldenburg informieren Experten über Mietverträge, Finanzen und Rechte als Mieter. Laut Kreisverwaltung vermittelt das Zertifikat den Teilnehmenden wichtige Kenntnisse, um sicher und gut vorbereitet umzuziehen. Themen der Workshops sind unter anderem Nebenkostenabrechnungen, Vertragsfallen und Rechte im Konfliktfall mit Vermietern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein