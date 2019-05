Stand: 23.05.2019 07:37 Uhr

Wohltorf: Explosion und Feuer - Ein Vermisster

In Wohltorf im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es in den frühen Morgenstunden eine Gasexplosion in einem Doppelhaus gegeben. Eine Person wird vermisst. Gegen 4.20 Uhr ging der Alarm bei der Rettungsleitstelle Süd ein: Das Haus brannte in voller Ausdehnung. Drei Feuerwehren rückten aus. Als sie an der Unglücksstelle eintrafen, lagen Trümmerteile auf der Straße. Das Haus war zum großen Teil eingestürzt.

"Das Haus ist zu 80 Prozent eingestürzt" NDR 1 Welle Nord Autor/in: Jörn Schaar Michael Kather von der Feuerwehr Wohltorf beschreibt die aktuelle Lage.







THW hilft bei der Vermisstensuche

Inzwischen laufen die Nachlöscharbeiten. Ein Räumkommando des Technischen Hilfswerks ist vor Ort, um die Trümmer des Hauses wegzuräumen und bei der Vermisstensuche zu helfen - ebenso wie ein Spürhund. Zuvor musste die Gasversorgung an der Unglücksstelle abgestellt werden. Rund 30 Einsatzkräfte sind in Wohltorf. Wie es zu der Explosion kommen konnte, steht derzeit nicht fest.

