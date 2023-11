Wochenend-Sperrung der A7 zwischen Bordesholm und Büdelsdorf Stand: 01.11.2023 16:39 Uhr Am Wochenende wird die A7 Richtung Norden zwischen Bordesholm und Büdelsdorf gesperrt. In der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, gibt es kein Durchkommen. Grund dafür sind Bauarbeiten für den Neubau der Rader Hochbrücke.

Die Autobahn 7 Richtung Flensburg ist am ersten November-Wochenende zwischen Bordesholm und Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) für 56 Stunden nicht befahrbar. Die Autobahn GmbH des Bundes wird den Straßenbelag der Rader Hochbrücke erneuern. Die Sanierung steht im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Brücke, auf der in Zukunft der Verkehr fließen soll.

Damit Autofahrerinnen und Autofahrer die bestehende Brücke derzeit weiter nutzen können, müsse die Fahrbahn jetzt saniert werden, so die Autobahn GmbH des Bundes in einer Mitteilung. Zudem werden auf der Strecke an drei Brückenbauwerken die Übergangskonstruktionen erneuert.

Weitere Informationen Rader Hochbrücke: Bauarbeiten liegen im Zeitplan 2026 Jahren soll das erste Teilstück der neuen Rader Hochbrücke über den NOK fertig sein. Bisher läuft laut Projektgesellschaft Deges alles nach Plan. mehr

A7-Strecke Richtung Süden nicht von Bauarbeiten betroffen

Am Bordesholmer Dreieck können Autofahrerinnen und Autofahrer weiterhin zur A215 in Richtung Kiel abbiegen. Die Anschlussstellen Bordesholm und Warder sowie die Auffahrt am Autobahnkreuz Rendsburg in Richtung Norden werden am Freitag schon ab 20 Uhr gesperrt. Die Rastplätze Dätgen Ost und Ohe Ost können schon ab Freitag, 0 Uhr, nicht mehr angesteuert werden. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, warnt die Autobahn GmbH vor möglichen Terminverschiebungen. Die A7-Fahrbahn in Richtung Süden ist von der Sperrung nicht betroffen.

Alles zur aktuellen Lage auf Schleswig-Holsteins Straßen finden Sie in den NDR Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr A7: Fahrbahnsanierung auf Rader Hochbrücke Nach Angaben der Autobahn GmbH waren bei einer Kontrolle mehrere Asphaltschäden festgestellt worden. Die Fahrbahn musste kurzfristig saniert werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.11.2023 | 20:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenbau