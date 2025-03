Stand: 18.03.2025 11:10 Uhr Wittenborn: Hilferufe lösen Suchaktion aus

Hilferufe haben in der Nacht auf Dienstag eine Suchaktion in Wittenborn (Kreis Segeberg) ausgelöst. Nach Angaben der Beamten fanden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr einen 29-Jährigen schwer verletzt neben einem Auto. Der Wagen war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ob der Mann am Steuer saß, ist noch unklar. Die Beamten vermuten, dass Alkohol oder Drogen im Spiel waren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg