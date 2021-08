Wissler läutet Wahlkampf der Linken in SH ein

Mit ihrer Veranstaltung in Kiel-Gaarden ist die schleswig-holsteinische Linke in die heiße Phase des Bundestagswahlkampf gestartet. Bundes-Parteichefin und Spitzenkandidatin Janine Wissler sprach auf dem Vinetaplatz.

Bezahlbarer Wohnraum, bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und Klimaschutz - unter anderem mit diesen Themen will die Partei Die Linke bei der Bundestagswahl am 26. September die Wähler für sich gewinnen. Gemeinsam mit der schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten Cornelia Möhring und Lorenz Gösta Beutin, der als Direktkandidat in Kiel antritt, absolvierte Wissler ein umfangreiches Tagesprogramm. Es endete mit einem Bühnenauftritt auf dem Vinetaplatz im Kieler Stadtteil Gaarden.

Die Corona-Pandemie habe den Pflegenotstand, die ungerechte Arbeitswelt und die Bildungsungerechtigkeit noch deutlicher gemacht. Und die Klimakrise sei kein fernes Horrorszenario, sondern schon jetzt eine soziale Katastrophe, meinte Wissler, die Chefin der Links-Fraktion im Hessischen Landtag ist und als Spitzenkandidatin für den Deutschen Bundestag kandidiert.

Ein Kernthema: Bezahlbarer Wohnraum

Zuvor hatte Wissler sich mit dem Betriebsrat des Motorenherstellers Caterpillar getroffen, bei dem Hunderte Arbeitsplätze auf der Kippe stehen. Diese müssten unbedingt erhalten bleiben, so die Politikerin. Anschließend besuchte sie den Gedenkort des Arbeitserziehungslagers Nordmark. Dieser erinnert an 1.800 Inhaftierte, die auch zur Arbeit für Industriebetriebe gezwungen wurden.

Auch wenn die Linken nicht im Kieler Landtag sitzen - geht es bei der Wahlkampftour in Kiel darum, Stimmen zu gewinnen. "Wir als Linke sagen, damit muss Schluss sein, wir brauchen ganz dringend einen Politikwechsel in der Bundesrepublik Deutschland." Bezahlbare Wohnungen, mehr Geld für Pflegekräfte und Reiche stärker besteuern - damit wollen die Linken punkten und die CDU im Bund in die Opposition schicken.

