Stand: 15.04.2025 12:43 Uhr Wirtschaftswachstum läuft im Norden besser als deutschlandweit

Im Gegensatz zur Wirtschaftsleistung im Süden, Osten und Westen läuft es bei der Wirtschaft in Norddeutschland derzeit deutlich besser. Das Münchener Ifo-Institut hat berechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt in Schleswig-Holstein im vierten Quartal um einen Prozent zugelegt hat. In Niedersachsen gab es einen Anstieg um 1,4 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern um 1,1 Prozent. Deutschland hat insgesamt einen Rückgang um 0,2 Prozent hinnehmen müssen. Grund für die positive Entwicklung im Norden ist laut Ifo-Institut vor allem der Aufschwung in der Rüstungsindustrie.

