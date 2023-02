Wirtschaftsminister Madsen ist jetzt deutscher Staatsbürger Stand: 25.02.2023 14:04 Uhr Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist seit Sonnabend auch deutscher Staatsbürger. Der 50-Jährige erhielt seine Einbürgerungsurkunde im Rahmen einer Feierstunde im Kieler Rathaus von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

"Ich habe mich 30 Jahre mit der Entscheidung umher geschlagen", gesteht der SH-Wirtschaftsminister. Doch für Madsen steht fest, dass er sein Leben lang in Deutschland bleiben werde. Und da er letztlich auch dem deutschen Volke diene, sei dies der richtige Weg, so der Politiker im Vorwege der Feierstunde im Kieler Rathaus. Am Samstagmittag war es dann soweit: Nun ist der Däne auch deutscher Staatsbürger.

"Also für mich wird sich erstmal nichts ändern, außer, dass ich jetzt auch tatsächlich bei Fußballweltmeisterschaften vielleicht die Chance habe, dass wir eine Medaille gewinnen", scherzte Madsen im Anschluss an die Zeremonie.

Kein Freifahrtschein mehr für sprachliche Missgeschicke

Durch die zweite Staatsbürgerschaft werde sich für ihn tatsächlich etwas ändern, sagte Madsen. "Ich habe immer wieder gerne mal darauf verwiesen, wenn ich bei einer Rede ein falsches Wort benutzt oder irgendwie lustig formuliert habe, dass sie bitte darüber nicht lachen dürfen, weil ich ja ausschließlich Däne bin." Ab kommender Woche müsse er nun immer korrekt reden. "Ob ich das hinbekomme, ist spannend. Und ich glaube, das ist die neue Messlatte. Da wird wohl der eine oder andere zukünftig sich erlauben können zu lachen." Zu seinen Klassikern zähle, dass er immer von Testhasen statt von Versuchskaninchen gesprochen habe.

