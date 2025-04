Wird Robert Habeck sein Bundestagsmandat niederlegen? Stand: 18.04.2025 14:47 Uhr Robert Habeck (Grüne) will sich offenbar aus dem Bundestag zurückziehen. Das geht aus Medienberichten des "Spiegel" hervor. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sagte dagegen, das sei nicht besprochen.

Wie der "Spiegel" berichtet, wolle Habeck sein Mandat nur noch bis zur parlamentarischen Sommerpause behalten. Das Blatt beruft sich auf Parteikreise. Nachrücken soll den Informationen zufolge die 25-jährige Grünen-Politikerin Mayra Vriesema, die wie Habeck aus Schleswig-Holstein stammt. Robert Habeck äußerte sich bisher nicht zu den Spekulationen. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann dagegen sagte, sie könne diese Informationen nicht bestätigen. "Es ist nicht besprochen, dass Robert Habeck sein Mandat vor dem Sommer zurück gibt", so Haßelmann. Habeck werde sich künftig im Auswärtigen Ausschuss um das Verhältnis Deutschland-USA kümmern.

Unterstützer wollten Habeck in Berlin behalten

Bereits im Februar hatte Habeck nach der Bundestagswahl bekanntgegeben, bei den Grünen keine wichtige Funktion mehr ausfüllen zu wollen. Ein möglicher Grund waren auch die Verluste an Stimmen für seine Partei. Unterstützer wollten ihn per Petition in der Spitzenpolitik halten. Es gab mehr als 425.000 Unterzeichner des offenen Briefs mit dieser Forderung. Damals hatte Habeck noch offen gelassen, ob er sein Mandat wahrnehmen werde - nahm dann aber an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Grüne