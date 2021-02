Winterwetter in SH: Unfälle sorgen für lange Staus auf der A7 Stand: 03.02.2021 18:33 Uhr Frost und Minustemperaturen: Ein Tief hat für teils gefährliche Bedingungen auf den Straßen gesorgt. Besonders zwei Unfälle auf der A7 Richtung Süden sorgen seit Stunden für Probleme.

Weil auf der A7 in Höhe Tarp und Schleswig mehrere LKW verunglückten, sind Polizei und Feuerwehr seit dem Mittag im Dauereinsatz. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen geriet gegen 12 Uhr ein Lkw zwischen Schleswig-Schuby und Schleswig-Jagel ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Vollsperrung wegen querstehendem Lkw

Bergungsteams waren anschließend damit beschäftigt, mehrere 100 Liter Diesel aufzunehmen, die dort ausgelaufen waren. In Richtung Süden wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Schuby abgeleitet und in Jagel wieder auf die Autobahn geschickt. Auch am Abend musste die Fahrbahn wegen Reinigungsarbeiten erneut vollgesperrt werden. Die Schleswiger Umgehung als Ausweichstrecke ist laut Polizei seit Stunden stark belastet. Viel Geduld brauchten aber vor allem die Autofahrer, die direkt hinter dem Lkw standen - sie standen nach Polizeiangaben teilweise fünf Stunden hinter der Unfallstelle.

Ein weiterer Lkw fährt auf das Stauende auf

Um kurz nach 15 Uhr kam es dann in der Nähe des ersten Lkw-Unfalls noch zu einem Auffahrunfall mit drei Lkw. Der erste fuhr laut Leitstelle auf das Stauende auf, zwei weitere Lkw konnten ebenfalls nicht mehr ausweichen. Alle Fahrzeuge wurden nach und nach geborgen und abgeschleppt, so das die Fahrbahn auch an dieser Stelle immer wieder voll gesperrt werden musste. Schwer verletzt wurde niemand.

Vater und drei Kinder kommen mit Schock davon

Bei Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) überschlug sich am Mittwochmorgen ein Auto. Nach Angaben der Polizei mussten der Familienvater und seine drei Kinder mit einem Schock ins Itzehoer Klinikum eingeliefert werden. Der Fahrer hatte durch die Straßenglätte die Kontrolle über seinen Wagen verlor und war auf den Grünstreifen geraten, der Dacia überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Im Kreis Stormarn krachte es am Vormittag gleich sieben Mal, dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Wegen eines Glätteunfalls musste auch die A1 vorübergehend voll gesperrt werden. Im nördlichen Schleswig-Holstein hat es am Mittwoch innerhalb von drei Stunden knapp dreißig Glätteunfälle gegeben. In den meisten Fällen blieb es nach Angaben der Leitstelle Nord bei Blechschäden.

Glitzernde Eisflächen wirken trügerisch

Unterdessen warnen Polizei und Feuerwehr weiter vor dem Betreten von Eisflächen auf Gewässern. Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein mahnt, vorsichtig zu bleiben: Trotz der Minustemperaturen sei das Eis zu dünn. Wer es betrete, könne leicht einbrechen. In Klein Nordende (Kreis Segeberg) musste die Polizei am Dienstag zahlreiche Kinder und Erwachsene von einem zugefrorenen See scheuchen. Besonders an Ufern wirke die Eisschicht trügerisch stabil, warnen die Beamten. Sie appellieren insbesondere an alle Eltern, äußerst sensibel mit dem Thema umzugehen.

AUDIO: Wetterexperte Meeno Schrader erwartet Ende der Woche Dauerschneefall (1 Min)

Dauerschneefall am Sonntag

Für Donnerstag erwartet NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader Regen und Schnee - die Temperaturen am Tag und in den Nächten werden wohl um die 0 Grad oder schwach im Plus sein, bevor es am Sonnabend wieder kälter wird. Dazu wird es sehr windig mit Sturmböen aus Ost. Am Sonntag erwartet Schrader Dauerschneefall - und zwar bis Montag.

