Winterwetter: Sturmflutwarnung für Ostseeküste Stand: 08.02.2021 10:33 Uhr Eine Sturmflutwarnung und jede Menge Eis und Kälte: Auch heute bleibt der Winter in Schleswig-Holstein.

Für die deutsche Ostseeküste gibt es eine Sturmflutwarnung. Heute im Tagesverlauf werden in der Kieler und Lübecker Bucht Wasserstände um einen Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet.

Wind und Frost

Ein eisiger Wind weht auch in anderen Landesteilen. Dazu kommen Dauerfrost und ganz im Norden auch Schneeverwehungen. Die gab es vor allem im Kreis Schleswig-Flensburg. Nach Angaben der Leitstelle Nord mussten verschiedene Feuerwehren mehrfach Autos und auch Fahrzeuge des Rettungsdienstes aus Schneewehen ziehen. Etwa 15 Autos waren rund um Flensburg betroffen.

Bislang wenige Unfälle

Die Polizei empfiehlt, wenn möglich, aufs Autofahren zu verzichten. Auf der A7 fließt der Verkehr wieder, nachdem es am Montagmorgen bei Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Unfall gegeben hatte. Ein Wagen war in die Leitplanke gefahren - die Autobahn war kurzzeitig gesperrt. In Holt (Kreis Schleswig-Flensburg) landete ein Pkw auf dem Dach. Auch in Breklum (Kreis Nordfriesland) landete ein Auto auf dem Dach. Die Feuerwehr musste den Fahrer befreien, ebenso den Verunglückten in Holt. Außerdem hatte die Polizei 16 weitere Einsätze.

Landesfeuerwehrverband ruft zum Schneeräumen auf

Der Landesfeuerwehrverband ruft die Schleswig-Holsteiner derweil zum Schneeräumen auf: Aufgrund der Schneefälle und Minustemperaturen könnten schlechte oder gar nicht geräumte Wege das Eintreffen der Einsatzkräfte verhindern, zugeschneite Unterflur-Hydranten - also flach in die Straße eingebaute Hydranten - würden außerdem kostbare Zeit in Anspruch nehmen. Zudem sei es nicht zwingend nötig, die Feuerwehr zum Entfernen von Eiszapfen oder von Schneewehen auf dem Bürgersteig zu rufen.

Elbfähre fährt wieder - andere Fähren nur eingeschränkt

Der starke Ostwind behindert einige Fähren im Land. Auf der Föhr-Amrum-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) fallen im Laufe des Tages wegen Niedrigwassers einige Verbindungen aus oder verschieben sich. Nach Ausfällen am Wochenende fährt die Elbfähre Wischhafen laut Betreiber hingegen wieder. In Kiel fahren die Förde-Fähren heute einige Anleger nicht an.

Viele Fernzüge fallen aus

Wegen des Wintereinbruchs fahren zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie Hamburg und Westerland weiterhin keine Fernzüge. Störungen im Regionalverkehr meldet die Bahn im Moment nicht.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.02.2021 | 11:00 Uhr