Winterwetter SH: Schneeverwehungen bei Flensburg - sonst ruhig Stand: 07.02.2021 11:43 Uhr Vor allem im Norden Nordfrieslands und in Teilen Angelns hat der starke Wind für Schneeverwehungen gesorgt. Im übrigen Teil des Landes blieb der angekündigte Schnee aus.

Dauerfrost und eisiger Ostwind: In ganz Schleswig-Holstein gibt es Temperaturen bis zu -4 Grad, die sich örtlich deutlich kälter anfühlen. Das angekündigte Schneechaos blieb aber größtenteils aus. Allerdings weht der Wind teilweise sehr kräftig. Einzelne Brücken können deswegen für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. In Teilen Angelns und im Norden Nordfrieslands sorgte der kräftige Wind bereits für Schneeverwehungen. Aus diesem Grund ist die Landesstraße zwischen Munkbrarup und Husby schon seit dem frühen Abend in beiden Richtungen gesperrt - die Räumfahrzeuge kamen nicht durch.

Straßenglätte führt zu Unfällen

Seit Mitternacht mussten die Einsatzkräfte in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg bereits zu mehreren Glätteunfällen ausrücken. Aus noch ungeklärten Gründen kam am Vormittag eine Autofahrerin zwischen Ellund und Gottrupel von der Straße ab und fuhr in den Meyner Mühlenstrom. In der Nacht fuhr ein Autofahrer in der Nähe von Handewitt gegen einen Baum und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin war nach der Rettung nicht ansprechbar und wurde unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Derzeit bleiben außerdem laut Polizei viele Autofahrer in Schneeverwehungen stecken - auch ein Rettungswagen war bei Risum-Lindholm davon betroffen.

Videos 1 Min Gefährliche Straßenverhältnisse durch Sturm im Norden von SH NDR Reporter Lukas Knauer berichtet von der Betonstraße an der deutsch-dänischen Grenze. 1 Min

500 Mitarbeiter der Räumdienste vorbereitet

Der Abschleppunternehmer Karsten Sörensen appellierte: "Autofahrer sollten, wenn es geht, zu Hause bleiben." Schneeverwehungen gab es gestern auch in Bellig, auf der B201 bei Tolk (Kreis Schleswig-Flensburg) und im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei Timmaspe und zwischen Nortorf und Aukrug. Die Straßenmeistereien sind aber vorbereitet. Rund 500 Mitarbeiter haben sich laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr auf ein arbeitsreiches Wochenende eingestellt.

Vor einigen Tagen noch hatten Wetterexperten mit heftigem Schnee in Schleswig-Holstein gerechnet. Diese Extremwetterlage hat sich nun Richtung Süden, vor allem nach Niedersachsen verlagert. NDR Wetterexperte Sebastian Wache kündigte aber an, dass sich der Ostwind im Laufe der Woche noch etwas dreht. Dann könnte es auch im südlichen Schleswig-Holstein wieder schneien.

Laufen die Hafenbereiche über?

Unterdessen bereiten sich Helfer in Kiel, Lübeck und Flensburg darauf vor, dass die Hafenbereiche durch den Ostwind überflutet werden könnten. In Eckernförde hat die Feuerwehr nach Angaben der Stadt sogar schon Sandsäcke gefüllt.

Bahn stellt Fernverkehr teilweise ein

Der Fernverkehr der Bahn in Schleswig-Holstein wurde zum größten Teil vorsorglich eingestellt. Auch am Sonntag fahren keine Fernverkehrszüge aus Richtung Hamburg nach Kiel, Lübeck und Westerland. Das Unternehmen will vermeiden, dass Züge auf freier Strecke liegen bleiben. Die Regionalzüge auf diesen Strecken fahren aber. Bereits gekaufte Tickets können später genutzt oder kostenlos storniert werden. Außerdem fallen einige Fähren der Wyker-Dampfschiffs-Reederei auf die Nordsee-Inseln Föhr und Amrum heute aus. Grund ist das vorhergesagte extreme Niedrigwasser.

VIDEO: Eisiger Sturm an der Ostseeküste (1 Min)

Weitere Informationen Schneesturm sorgt für Probleme auf Straßen und Schienen Für das südliche Niedersachsen gilt weiter eine Unwetterwarnung. Die Deutsche Bahn meldete massive Einschränkungen. mehr Die Schneekatastrophe im Jahrhundertwinter Mit eisiger Kälte und extrem viel Schnee stürzt der Winter 78/79 den Norden ins Chaos. Im Februar gibt es erneut Katastrophenalarm. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.02.2021 | 10:30 Uhr