Winterwetter: Eis und Kälte haben Norden weiter im Griff Stand: 08.02.2021 07:38 Uhr Schneeverwehungen, Straßenglätte und ein eisiger Ostwind: Auch heute bleibt der Winter in Schleswig-Holstein.

Von dem Wintereinbruch betroffen ist vor allem der Kreis Schleswig-Flensburg. Nach Angaben der Leitstelle Nord hat der starke Ostwind dort auf vielen Straßen für Schneeverwehungen gesorgt, in denen immer wieder Autos stecken bleiben. Auch der Rettungsdienst blieb stecken. Insgesamt drei Mal mussten verschiedene Feuerwehren Autos des Rettungsdienstes aus Schneewehen ziehen.

Bislang wenige Unfälle

Die Straßenmeistereien arbeiten mit der Polizei zusammen. Die gibt weiter, wo am dringendsten Schnee geschoben werden muss. Die Polizei empfiehlt, wenn möglich, aufs Autofahren zu verzichten. Die Leitstelle Nord zählte am Morgen 15 Autos rund um Flensburg, die wegen Schneewehen meist stecken geblieben waren. In Holt (Schleswig-Flensburg) landete ein Pkw auf dem Dach. Und auf der A7 vor Tarp Richtung Norden fuhr ein Wagen in die Leitplanke - die Autobahn war kurzzeitig gesperrt.

Elbfähre fährt wieder - andere Fähren nur eingeschränkt

Der starke Ostwind behindert einige Fähren im Land. Auf der Föhr-Amrum-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) fallen im Laufe des Tages wegen Niedrigwassers einige Verbindungen aus oder verschieben sich. Nach Ausfällen am Wochenende fährt die Elbfähre Wischhafen laut Betreiber hingegen wieder. In Kiel fahren die Förde-Fähren heute einige Anleger nicht an.

Viele Fernzüge fallen aus

Wegen des Wintereinbruchs fahren zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie Hamburg und Westerland weiterhin keine Fernzüge. Störungen im Regionalverkehr meldet die Bahn im Moment nicht.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.02.2021 | 07:00 Uhr