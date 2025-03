Stand: 05.03.2025 07:21 Uhr Windpark in Bönningstedt: Heute werden die Bürger informiert

Auf einer Informationsveranstaltung sollen Bürgerinnen und Bürger am Mittwochabend über den geplanten Windpark in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) informiert werden. Ende November hatte eine Bürgerinitiative aus Windparkgegnern der Stadt vorgeworfen, die Bürger und Bürgerinnen zu wenig über die Pläne zu informieren. Personen, die nicht aus Bönningstedt sind, werden nicht zur Infoveranstaltung zugelassen, so Bürgermeister Rolf Lammert (CDU). Er will nach dem Infoabend einen sogenannen Aufstellungsbeschluss beschließen, damit Gutachten eingeholt werden können. Entschieden sei damit aber noch nichts, so Lammert. Auch wegen der enormen Höhe der Windräder, so der Bürgermeister, wolle er nochmal mit dem privaten Investor ins Gespräch kommen.

Insgesamt geht es um 19 Windräder, die in den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Tangstedt (alle drei Kreis Pinneberg) stehen sollen. Jedes Windrad soll nach den Plänen des Investors rund 240 Meter hoch sein. In Tangstedt und Ellerbek gab es bereits Infoabende für die Bürger und Bürgerinnnen dazu. Keine der Gemeinden hat bislang den Plänen zugestimmt.

