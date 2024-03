Stand: 08.03.2024 10:20 Uhr Windkraft auf Eiderstedt bleibt Thema in Ausschüssen

In Tönning haben sich der Bau- und Hauptausschuss des Amtes Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) am Donnerstagabend erneut mit dem Thema Windkraft auf Eiderstedt beschäftigt. Grund: Das Bundesverwaltungsgericht hat die bisherige Landesplanung für Windflächen in Nordfriesland gekippt. Zum Beispiel möchte eine Investorengruppe einen Windpark mit 30 Anlagen bauen. Viele Eiderstedter finden das nicht gut, weshalb Amt und Stadt Tönning prüfen sollen, wie sie darauf noch Einfluss nehmen können. Ein Ergebnis von Donnerstagabend ist, dass es in Tönning eine Infoveranstaltung geben soll.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Weitere Informationen Windenergie: Regionalplan für den Norden von SH ist vom Tisch Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde der Landesregierung zurückgewiesen. Damit ist der Windregionalplan aufgehoben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2024 | 08:30 Uhr