Windkraft: Kabinett beschließt neue Abstandsregeln Stand: 19.12.2023 12:55 Uhr Bei neuen, größeren Windkraftanlagen können künftig die Abstände zu Häusern im Verhältnis kleiner werden. Denkmal- und Artenschutz wird künftig geringer gewertet. Die Abstandsregeln sind Teil der künftigen Planung für Windenergie.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und den Grünen steht ein Ziel für den Ausbau von Windkraft an Land festgeschrieben: 15 Gigawatt installierte Leistung bis zum Jahr 2030. Momentan, sieben Jahre vor diesem Ziel steht das Land bei 7,9 Gigawatt - knapp über der Hälfte. Mit den bestehenden Plänen sind zehn Gigawatt angestrebt, was für das Ziel also nicht ausreicht. Deswegen - und auch weil das Land Prozesse gegen Kläger gegen die Regionalplanung verloren hat - braucht Schleswig-Holstein eine neue Regionalplanung für den Ausbau von Windenergie.

Weniger Fläche durch Sonderregel in SH

Derzeit sind zwei Prozent der Landesfläche für die Bebauung mit Windenergie ausgewiesen. Da es in Schleswig-Holstein aber eine Sonderregelung - die Rotor-In-Regelung - gibt, bleiben am Ende nur etwa 1,1 Prozent übrig. Und damit ist das Ziel aus dem Koalitionsvertrag nicht zu erreichen. Die Rotor-In-Regelung besagt, dass die Rotorblätter einer Windkraftanlage nicht über die Grenze der ausgewiesenen Fläche hinausragen dürfen. Dadurch passen am Ende weniger Anlagen auf eine Fläche als bei der sonst in Deutschland verbreiteten Rotor-Out-Regelung.

Also muss die ausgewiesene Fläche erweitert werden - von zwei auf drei Prozent der Landesfläche. Das entspricht einer zusätzlichen Fläche von 160 Quadratkilometern. Zum Vergleich: Das ist deutlich mehr als das Kieler Stadtgebiet, das sich nach Angaben der Landeshauptstadt auf knapp 119 Quadratkilometern erstreckt. "Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir deutlich stärker als bisher in Schutzbelange eingreifen, um zusätzliche Vorranggebiete auszuweisen", sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Dafür haben wir den bisherigen Kriterienkatalog zur Auswahl der Vorrangflächen überarbeitet."

3H/5H-Regelung entfällt

Konkret heißt das: Schutzabstände zur Wohnbebauung sollen, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, unverändert bleiben. Im Außenbereich müssen Vorranggebiete 400 Meter Abstand zur Wohnbebauung halten, zu Dörfern und Städten 800 bzw. 1.000 Meter. Diese Abstände sind also festgeschrieben. Was wegfällt ist die sogenannte 3H/5H-Regelung, die derzeit regelt, dass neue Anlagen nur dann genehmigt werden, wenn sie einen Abstand von ihrer dreifachen Höhe zu allein stehenden Wohnhäusern (3H) und ihrer fünffachen Höhe zu Wohnsiedlungen (5H) haben. Größere Anlagen würden also weiter wegrücken. Mit den neuen Eckpunkten zur Windenergieplanung gilt diese Regelung dann nicht mehr.

Weniger Schutz für Natur und Arten

Einige Kriterien des Landschafts- und Artenschutzes und des Denkmalschutzes werden dagegen geringer gewichtet. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien steht im überragenden öffentlichen Interesse", so Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne): "Wir haben Kompromisse in der Abwägung der Schutzgüter zugunsten des Klimaschutzes gemacht." Für Naturschutz besonders bedeutsame Bereiche würden weiterhin von Windkraftanlagen freigehalten. "Klima- und Naturschutz sind zwei Seiten derselben Medaille", so Goldschmidt.

Konkret schließt die Koalition Landschaftsschutzgebiete bei der Ausweisung von Vorrangflächen nicht mehr pauschal aus. Den Abstand zu Wäldern passt sie abhängig von deren ökologischer Wertigkeit an. Die Schutzbereiche um Brutplätze von Großvögeln reduziert sie teilweise. Änderungen gibt es auch bei Naturschutzgebieten. Alte Windräder dürfen künftig auch außerhalb der Vorranggebiete durch neuere, leistungsstärkere Anlagen (Repowering) ersetzt werden. Öffentliche Belange oder Ziele der Raumordnung dürfen dadurch aber nicht beeinträchtigt werden.

