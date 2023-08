Windkraftausbau in Schleswig-Holstein verzögert sich Stand: 29.08.2023 17:18 Uhr Schleswig-Holstein will bis 2040 klimaneutral werden. Die Windenergie ist dafür ein wichtiger Hebel. Doch es gibt Verzögerungen.

von Friederike Hoppe

Eigentlich sollten in diesem Sommer bereits drei Prozent der Landesfläche für den Bau von Windkraftanlagen ausgewiesen sein. Das ist etwa die Hälfte mehr, als bislang zur Verfügung steht. Jetzt verzögert sich die Planung bis Ende des Jahres, wie Ulrich Tasch vom Innenministerium in Kiel mitteilte. Knapp ein halbes Jahr hängt das Innenministerium mit dem Ausbau der Windkraftanlagen hinterher.

Branche befürchtet Stillstand

Bislang ist das Land Spitzenreiter beim Ausbau der Windenergie - kein Bundesland baut so schnell so viele Anlagen wie Schleswig-Holstein. Doch die Branche befürchtet Unsicherheit. "Das Gelingen der Energiewende hängt an einem seidenen Faden", sagte Marcus Hrach, Geschäftsführer vom Landesverband Erneuerbare Energien NDR Schleswig-Holstein.

Abstimmungsprozess verzögert sich

Die Landesregierung verwies dagegen auf die bisherige Planung. Es bleibe dabei, dass die Planung bis zum Ende der Legislatur fertiggestellt werde. Der Abstimmungsprozess sei derzeit umfangreicher, als zunächst gehofft, da zum Teil erheblich in bisher geschützte Bereiche, wie Natur-, Arten-, und Denkmalschutz eingegriffen werden müsse, teilte das Innenministerium mit.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betonte, dass der Windkraftausbau mit Hilfe von Regionalplanung zügig umgesetzt werde. "Wir gehen auch nach wie vor davon aus, dass diese zentrale Steuerung von Landesseite aus mehrheitlicher Wunsch der Gemeinden ist. Die Regionalplanung ist nach unserer Überzeugung weiterhin der beste Weg, um die Akzeptanz für den Windkraftausbau zu erhalten. Deshalb wollen wir innerhalb der Legislaturperiode, das heißt bis 2027, neue Pläne verabschieden."

Aufwendige Logistik auf der Straße

Ein weiteres Problem, das den Ausbau kompliziert mache, sei die Logistik auf der Straße, so Hrach. Die Windanlagen werden über große Umwege durch die einzelnen Bundesländer transportiert, weil die Straßeninfrastruktur marode sei. Auch die unterschiedlichen Genehmigungen seien in jedem Bundesland anders geregelt, erklärte Hrach.

