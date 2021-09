Windjammerparade auf der Kieler Woche: Um 11 Uhr geht's los Stand: 11.09.2021 06:00 Uhr Vieles ist bei der Kieler Woche 2021 aufgrund der Pandemie anders. Große Veranstaltungen fallen komplett aus. Auf die beliebte Windjammerparade muss jedoch niemand verzichten. Heute um 11 Uhr geht es los.

Diejenigen, die zuschauen möchten, wenn die vielen großen und kleinen Schiffe auf die Ostsee rausschippern, sollten sich am besten schon etwas eher entlang der Kieler Förde einfinden. Schon ab 9.30 Uhr liegen die ersten Schiffe bereit, um die Liegeplätze zu verlassen. Zwischen 10.50 Uhr und 11 Uhr erfolgt dann nach Angaben der Stadt Kiel das Startsignal. Angeführt wird die Windjammerparade in diesem Jahr erneut von der "Alexander von Humboldt II". Am Freitag hatten sich bereits mehr als 120 Schiffe angemeldet.

Viele Traditionssegler sind dabei

Viele Menschen sitzen Jahr für Jahr mit dem Fernglas an den besten Spots, um die auslaufenden Schiffe zu beobachten. Die Stadt Kiel hat im Internet die genaue Paradeaufstellung hinterlegt. Online ist das sogenannte "captainshandbook" zu finden. So sind auch Dutzende Traditionsschiffe mit Details wie Länge, Breite und Tiefgang aufgeführt, darunter die "Thor Heyerdahl", die "Hansekogge" oder der Drei-Mast-Schoner "Mare Frisium".

Die besten Plätze für die Parade

Ausdrücklich erwünscht sind auch private Boote, die die Windjammerparade begleiten dürfen. Es soll laut Stadt eine Segelparade für alle werden. Maximal 150 Schiffe sind vorgesehen. Im vergangenen Jahr verfolgten rund 100.000 Menschen das maritime Spektakel. Viele bringen Decken, Stühle und Picknickkörbe mit. Beliebte Spots zum Schauen sind der Strand bei Kitzeberg auf dem Ostufer oder der Möltenorter Hafen in Heikendorf. Auf der Westseite finden sich meist Tausende Zuschauer rund um Holtenau, Friedrichsort oder am Falckensteiner Strand ein.

