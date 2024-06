Windhorst will trotz Haftbefehl nach Flensburg kommen Stand: 04.06.2024 10:02 Uhr Ministerpräsident Günther (CDU) hat sich am Montag ein Bild von der Lage bei der FSG-Nobiskrug Werft in Rendsburg gemacht. Zeitgleich verhängte ein Gericht in Hannover einen Haftbefehl gegen Investor Windhorst.

Seit Monaten verspricht Investor Lars Windhorst den Werften von FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) neue Aufträge. Ebenso lange läuft an beiden Standorten jedoch so gut wie gar nichts mehr. Unter anderem kam es immer wieder auch zu unpünktlichen Lohnzahlungen. Der Landesregierung hatte Windhorst zugesagt, sich um diese Probleme zu kümmern. Deshalb war Ministerpräsident Günther am Montag vor Ort und nahm zusammen mit dem Maritimen Koordinator der Landesregierung, Andreas Burmester, an einer Betriebsversammlung teil. Windhorst selbst blieb als Eigentümer und Geschäftsführer dieser Versammlung fern, was Günther mit Verweis auf einen gewünschten Austausch kritisierte.

Günther: Investor Windhorst muss handeln

Der Ministerpräsident sagte nach der Versammlung, er habe so etwas noch nie erlebt. Die Versprechungen, die Windhorst gemacht habe, seien wie die Gespräche, die er mit dem Eigentümer geführt habe, bis heute ohne Umsetzung. Günther sagte weiter, er erwarte von Windhorst sich an seine Versprechungen zu halten. "In Schleswig-Holstein interessiert die Leute, dass man, wenn man etwas zusagt, es dann auch macht."

Investor Windhorst hat unterdessen für Mittwoch (5. Juni) kurzfristig zu einem Termin in Flensburg eingeladen. Bei einem Gespräch wolle er Informationen über die Zukunft der Werften präsentieren. Martin Bitter von der IG Metall Rendsburg sagte, das sei ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, denn die hätten es verdient als Erste zu erfahren, ob ihre Arbeitsplätze sicher seien und wie Windhorst sie sichern wolle.

Haftbefehl gegen Windhorst

Der Investor hat nach übereinstimmenden Medienberichten von Montag aktuell in Niedersachsen juristische Probleme. Hintergrund ist demnach, dass er zu einem Gerichtstermin im April nicht erschien - deshalb hat das Insolvenzgericht Hannover Haftbefehl gegen Windhorst angeordnet. Hintergrund ist das Insolvenzverfahren gegen Windhorsts Tochterfirma "Projekt IZ (PIZ) Hannover". Das Gericht wirft Windhorst vor, auch abgesehen von seiner Abwesenheit im April nicht ausreichend an dem Prozess teilzunehmen, er komme seiner "Mitwirkungspflicht" nicht nach.

Gerichtssprecherin Heike Brodthage bestätigte den Berichten zufolge, Windhorst vertrete "weiterhin die Rechtsauffassung, zu den vorgenannten Auskünften nicht verpflichtet zu sein". Eine Richterin werde über seine eingelegte Beschwerde entscheiden. Nach aktuellem Stand soll der Termin am kommenden Mittwoch in Flensburg trotz des Haftbefehls stattfinden.

Mitarbeiter ohne Aufgaben - Günther sieht Frustration

Auf dem Werftgelände in Rendsburg stehen die Maschinen offenbar seit Monaten still. Gehälter werden nach Angaben des Betriebsrates oft zu spät, Rechnungen an Dienstleister oft gar nicht bezahlt. Laut Günther hätte Windhorst dafür sorgen sollen, dass Gehälter für mindestens zwölf Monate im Unternehmen bereitstehen. Das sei nicht passiert.

Der Ministerpräsident sagte mitfühlend: "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleben, die zum Teil seit Jahrzehnten hier arbeiten, die einem offen einräumen müssen, dass sie im Moment nicht das tun, wofür sie eigentlich ausgebildet sind, warum sie hier arbeiten, sondern sich als Gärtner betätigen, das Büro zum zehnten Mal aufräumen, das ist wahnsinnig frustrierend für die Menschen." Es sei schmerzhaft, in die Gesichter blicken zu müssen. "Und ich würde mir wünschen, dass Herr Windhorst diese Situation mal aushalten müsste. Denn dann, glaube ich, würde er auch in dieser Situation anders handeln."

Mitarbeiter und Betriebsräte: Es gibt kaum noch Treibstoff für Fahrzeuge

Vor knapp drei Monaten hatte Windhorst dem Betriebsrat sowie Mitarbeitern und auch dem Ministerpräsidenten versprochen, die FSG-Nobiskrug Werften zurück ins Fahrwasser zu holen. Doch laut Mitarbeitern und Betriebsräten hat sich seitdem nichts getan. Es gebe kaum noch Treibstoff für Fahrzeuge. Viele Maschinen hätten keine Betriebserlaubnis mehr, teilweise sei noch nicht einmal der Sicherheitsdienst bezahlt worden. Der letzte Auftrag, die Instandsetzung eines Marine-Schwimmkrans, war vor fünf Wochen geplatzt.

Betriebsrat stellt Arbeits- und Gesundheitsschutz infrage

Bis Mai 2024 wollte Windhorst zudem an beiden Standorten einen neuen Geschäftsführer benennen. Nach Angaben von Ministerpräsident Günther ist dies weder in Flensburg noch in Rendsburg geschehen. Marcus Stöcken, der Betriebsratsvorsitzende der Nobiskrug-Werft, kritisierte darüber hinaus den Arbeitsschutz am Werftstandort. So sei etwa die Brandmeldeanlage nicht geprüft worden.Obwohl er darüber informiert worden sein, habe Eigentümer Windhorst nicht reagiert, so Stöcken. Für ihn steht aktuell unterm Strich: "Wir sind leider nicht in der Lage, das tun zu können, was wir wollen - und zwar Schiffe bauen."

Für Thomas Hölck, Sprecher der SPD-Fraktion für Werften und Häfen, kommen die jüngsten Entwicklungen nicht überraschend: "Die Probleme mit Herrn Windhorst waren vorhersehbar." Worte allein reichten nicht aus. Hölck sieht nun eher Günther in der Pflicht: Er habe die Angelegenheit zur Chefsache gemacht und die Mitarbeiter verließen sich auf ihn. "Günther muss jetzt liefern", so der Politiker.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Schiffbau