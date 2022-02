Wilstermarsch: Erneut Flügel eines Windrades abgebrochen Stand: 28.02.2022 20:06 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Wilstermarsch (Kreis Steinburg) erneut ein Teil eines Windradflügels abgebrochen.

In einem Windpark in der Wilstermarsch ist schon wieder ein Teil von einem Windrad abgebrochen und heruntergefallen. Das hat ein Anwohner bestätigt. Das Stück soll mehrere Meter lang sein. Es flog offenbar rund 100 Meter weit, bevor es auf dem Boden in der Nähe eines Grabens liegen blieb. Es soll sich um den Windpark Landscheide handeln. Ob die Windkraftanlage während des Schadens in Betrieb war und was der Grund für das Abbrechen des Flügelteils war, ist bislang unklar.

Materialermüdung Ursache bei anderem Windrad

Erst vor drei Wochen war bei einer anderen Windkraftanlage ganz in der Nähe ein Stück abgebrochen und 50 Meter zu Boden gestürzt. Mit großer Wucht schlug das Rotorblatt der Windkraftanlage auf dem Feldboden auf und hinterließ eine tiefe Furche. Der Grund für den Rotorblattabriss war laut Gutachter vermutlich Materialermüdung. Fünf weitere Windräder des selben Herstellers aus 1995 waren vorerst vom Betreiber direkt nach dem Vorfall außer Betrieb gesetzt worden.

