Wilster: Feuer in Scheune sorgt für hohen Sachschaden

In Wilster (Kreis Steinburg) hat es in der Nacht zu Sonnabend gebrannt. Das Feuer brach laut Polizei in einer Scheune aus und breitete sich auf zwei Carports von angrenzenden Wohnhäusern aus. Auch zwei Autos fingen Feuer, eines davon brannte komplett aus. Gegen 3 Uhr in der Nacht war der Einsatz beendet, verletzt wurde niemand. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300.000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg