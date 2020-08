Wildschwein schwimmt durch die Ostsee Sendung: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.08.2020 | 14:45 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 10.11.2020

Ein Wildschwein hat sich am Wochenende in die Ostsee verirrt und ist offenbar kilometerweit durchs Wasser geschwommen, bis es im Ostseebad Schönhagen an Land ging.